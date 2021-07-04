حقوق الإنسان تطالب بـ'تعويضات' للمواطنين جراء انقطاع الكهرباء

وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الكهرباء تعتبر من الخدمات الاساسية للمواطن وان التلكؤ في تجهيزها من قبل وزارة الكهرباء يعد أنتهاكا صارخا لحقوق المواطن الاساسية".وأضاف، أن "ملايين المواطنين والعوائل تأثروا كثيرا بسبب انقطاع الكهرباء وكذلك الحاق خسائر بالمليارات لمهن اعتمدت على الكهرباء اضافة الى تأثر الطلبة والاطفال وكبار السن بهذا الانقطاع الذي يتزامن مع ارتفاع هائل لدرجات الحرارة".

وطالب الغراوي، الحكومة "بتعويض كافة المواطنين ماديا ومعنويا عما لحقهم من اضرار بسبب انقطاع الكهرباء".

