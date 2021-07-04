ضبط 10 شاحنات محملة بموادَّ مخالفة لضوابط الاستيراد

وذكرت الهيأة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "تمكنت من ضبط 10 شاحنات تحمل موادّ متنوعة ( خشب وطحين ومنظفات أجنبية وحبيبات بلاستيك وفستق) مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد".

وأضاف، أن "عملية الضبط تمّت من قسم التحريات ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية".

