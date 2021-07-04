ضبط 10 شاحنات محملة بموادَّ مخالفة لضوابط الاستيراد

انت الان تتابع خبر ضبط 10 شاحنات محملة بموادَّ مخالفة لضوابط الاستيراد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيأة العامة للكمارك، اليوم الأحد، ضبط 10 شاحنات تحمل موادَّ متنوعة مخالفة للضوابط.
وذكرت الهيأة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "تمكنت من ضبط 10 شاحنات تحمل موادّ متنوعة ( خشب وطحين ومنظفات أجنبية وحبيبات بلاستيك وفستق) مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد".
وأضاف، أن "عملية الضبط تمّت من قسم التحريات ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية".
وأضاف، أن "عملية الضبط تمّت من قسم التحريات ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية".