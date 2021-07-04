انت الان تتابع خبر برشلونة يعلن رحيل الثنائي المنبوذ مجانا 'ارضاءً' لميسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يعمل على الامتثال لقانون اللعب المالي النظيف، الذي تفرضه رابطة الليجا على الأندية، من خلال خفض الرواتب والاستغناء عن اللاعبين المنبوذين.

وأوضحت أن إبلاغ ميراليم بيانيتش وصامويل أومتيتي، بإمكانية مغادرة النادي مجانًا هذا الصيف، قبل انتهاء عقودهما، يعد القرار الأكثر أهمية في برشلونة.



وذكرت أن بيانيتش وأومتيتي من أصحاب الرواتب العالية في برشلونة، لذا فإن استمرارهما يعطل تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

وقالت "موندو ديبورتيفو" إن رحيل أومتيتي مجانًا لن يشكل أي خسارة لميزانية برشلونة، لكن اللاعب يرفض الرحيل، رغم أنه يحظى باهتمام مارسيليا وليون، ويريد إثبات قدراته لكومان.

وأضافت أن بيانيتش وقع لبرشلونة في الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو، لذا فإن رحيله مجانًا سيكلف النادي خسارة في الميزانية تبلغ 45 مليون يورو، لكن البارسا سيوفر راتبه في السنوات الثلاث المقبلة.



ولم يرفض بيانيتش فكرة الرحيل مجانًا، لكنه يفضل الانتظار واستكشاف الميركاتو أولًا، للرحيل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

ويحظى بيانيتش باهتمام يوفنتوس وإنتر وباريس سان جيرمان، ويخطط اللاعب لطلب مكافأة توقيع من ناديه الجديد، إذا رحل عن برشلونة مجانًا.

