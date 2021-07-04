انت الان تتابع خبر تعرف على أسعار العملات الاجنبية والمعادن لهذا اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، اسعار العملات العالمية والذهب والنفط لهذا اليوم الاحد.
سعر بيع الدولار 147,500
سعر شراء الدولار 146,500
==============
100 يورو 118,65 دولار
============== سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1787,18 $
==============
سعر شراء الدولار 146,500
==============
100 يورو 118,65 دولار
100 باوند 138,33 دولار
100 دولار 869,47 ليرة تركية
==============
==============
سعر برميل نفط الخام برنـت 76,10 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 75,04 دولار