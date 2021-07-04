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تعرف على أسعار العملات الاجنبية والمعادن لهذا اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، اسعار العملات العالمية والذهب والنفط لهذا اليوم الاحد.
سعر بيع الدولار 147,500
سعر شراء الدولار 146,500
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100 يورو 118,65 دولار
100 باوند 138,33 دولار
100 دولار 869,47 ليرة تركية

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سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1787,18 $

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سعر برميل نفط الخام برنـت 76,10 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 75,04 دولار

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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