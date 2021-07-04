تعرف على أسعار العملات الاجنبية والمعادن لهذا اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، اسعار العملات العالمية والذهب والنفط لهذا اليوم الاحد.

سعر شراء الدولار 146,500

============== سعر بيع الدولار 147,500سعر شراء الدولار 146,500============== 100 يورو 118,65 دولار

100 باوند 138,33 دولار

100 دولار 869,47 ليرة تركية ==============

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1787,18 $ سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1787,18 $ ==============

سعر برميل نفط الخام برنـت 76,10 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 75,04 دولار