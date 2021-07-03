الجيش الإسرائيلي: هاجمنا موقعاً للأسلحة تابعاً لحماس ومنصة للصواريخ

وصرح الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بأن الجيش هاجم قاذف صواريخ وموقعا لإنتاج الذخائر، كما ضربت المقاتلات موقعا لإنتاج الأسلحة تابعا لحركة حماس ومنصة لإطلاق الصواريخ.

وشدد على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الرد بقوة على استمرار تلك المحاولات من قطاع غزة.



وكان موقع "روسيا اليوم" أفاد، مساء السبت، بأن القوات الإسرائيلية نفذت غارات جوية استهدفت من خلالها مواقع في قطاع غزة.