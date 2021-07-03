بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، السبت، عن اعتقال ثلاثة متهمين بتهمة الارهاب والنصب والاحتيال في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان، إنه "اثناء الممارسات الامنية التي تجريها مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد وتحديدا سيطرة الانتصار القت مفارز السيطرة القبض على متهمين اثنين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب حيث القي القبض على المتهم الاول في تمام الرابعة مساءً والثاني في تمام السادسة والربع مساءً".

وأضافت أن "مفارز سيطرة التاجي القت القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة ٤٥٦ نصب واحتيال جاء ذلك من خلال تفعيل حاسبة المطلوبين"، مؤكدة "ضبط في سيطرة الشعب عجلة لوجود اشارة ضبط حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اصوليا وفق القانون فيما ضبطت سيطرة التاجي ٦ عجلات تحمل مادة السكراب مخالفة للتعليمات".