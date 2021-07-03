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'التطعيم إلزامي' ضد كورونا في هذه الدولة

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت طاجيكستان إلزام جميع السكان بالتطعيم ضد فيروس كورونا ممن بلغوا الـ18 عاما فما فوق، وذلك حسبما أعلن المركز الوطني المعني بمكافحة الوباء اليوم السبت.
كما ذكر بيان للمركز أن على المواطنين العائدين إلى طاجكستان من رحلات إلى الخارج أن يخضعوا لفحص فيروس كورونا والتزام العزلة الصحية خلال 10 أيام.

كما أوصت السلطات السكان بإقامة مناسبات الزفاف والفعاليات الحاشدة الأخرى بمشاركة أقل عدد ممكن من المدعوين، في إجراء احترازي ضد الفيروس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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