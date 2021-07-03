'التطعيم إلزامي' ضد كورونا في هذه الدولة

كما ذكر بيان للمركز أن على المواطنين العائدين إلى طاجكستان من رحلات إلى الخارج أن يخضعوا لفحص فيروس كورونا والتزام العزلة الصحية خلال 10 أيام.

كما أوصت السلطات السكان بإقامة مناسبات الزفاف والفعاليات الحاشدة الأخرى بمشاركة أقل عدد ممكن من المدعوين، في إجراء احترازي ضد الفيروس.