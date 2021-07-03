دولة أوروبية تسجل ارتفاعاً بإصابات كورونا

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت عن تسجيل 932 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال آخر 24 ساعة (مقابل 794 إصابة أمس)، ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ 23 يونيو الماضي.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" في إيطاليا خلال اليوم الأخير بواقع 22 حالة (مقابل 28 وفاة في اليوم السابق)، فيما تماثل 3110 مرضى للشفاء.



وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في إيطاليا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و262511 إصابة مؤكدة منها 127637 حالة وفاة و45576 حالة نشطة بما فيها 1394 مريضا في المسشفيات ما لا يشمل 213 شخصا في أقسام العناية المركزة.