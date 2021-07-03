انت الان تتابع خبر أزمة الكهرباء وملف الانتخابات في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = توصيات حكومية عاجلة لمعالجة مشكلة الكهرباء،، وحملة في بغداد لرفع التجاوزات على شبكات الماء.
= غارات تركية تتسبب بقطع الطاقة في الاقليم،، والعمليات المشتركة تستعين بالطائرات المسيرة لتحصين الأبراج.
= لضمان نزاهة الانتخابات.. المفوضية تقرر سحب البطاقة الإلكترونية مباشرة بعد التصويت.. واعتماد تقاطع البصمات.
= الثقافة تنفي إقامة حج إبراهيمي في أور.. وتؤكد التزامها بتعليمات الصحة والسلامة.
= لضمان نزاهة الانتخابات.. المفوضية تقرر سحب البطاقة الإلكترونية مباشرة بعد التصويت.. واعتماد تقاطع البصمات.
= الثقافة تنفي إقامة حج إبراهيمي في أور.. وتؤكد التزامها بتعليمات الصحة والسلامة.