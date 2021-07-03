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أزمة الكهرباء وملف الانتخابات في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = توصيات حكومية عاجلة لمعالجة مشكلة الكهرباء،، وحملة في بغداد لرفع التجاوزات على شبكات الماء.
= غارات تركية تتسبب بقطع الطاقة في الاقليم،، والعمليات المشتركة تستعين بالطائرات المسيرة لتحصين الأبراج.

= لضمان نزاهة الانتخابات.. المفوضية تقرر سحب البطاقة الإلكترونية مباشرة بعد التصويت.. واعتماد تقاطع البصمات.


= الثقافة تنفي إقامة حج إبراهيمي في أور.. وتؤكد التزامها بتعليمات الصحة والسلامة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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