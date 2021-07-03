انت الان تتابع خبر انخفاض طفيف باسعار الدولار في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، انخفاضا طفيفا في البورصة الرئيسية ومحال الصيرفة في العاصمة بغداد.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 147.150 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي، بعدما سجلت خلال افتتاحها صباح الخميس الماضي 147.250 ديناراً مقابل كل 100 دولار.
وانخفضت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد الى 147.500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 146.500 دينار لكل 100 دولار امريكي.
وانخفضت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد الى 147.500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 146.500 دينار لكل 100 دولار امريكي.