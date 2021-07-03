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انخفاض طفيف باسعار الدولار في العراق

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بغداد - ياسين صفوان - سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، انخفاضا طفيفا في البورصة الرئيسية ومحال الصيرفة في العاصمة بغداد.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 147.150 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي، بعدما سجلت خلال افتتاحها صباح الخميس الماضي 147.250 ديناراً مقابل كل 100 دولار.

وانخفضت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد الى 147.500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 146.500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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