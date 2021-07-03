انت الان تتابع خبر لصوص يقتحمون قاعدة باجرام الجوية في افغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وألقى المدير الإداري لمنطقة باجرام درويش رؤوفي باللوم على القوات الأمريكية في مغادرة القاعدة بدون تنسيق مسبق مع قوات الأمن الأفغانية.

ونقلت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية عن تصريحات صحفية لـ "رؤوفي" قوله إن بوابات المطار غير مؤمنة، مما ساعد اللصوص على اقتحام القاعدة قبل أن يتولى أفراد الأمن المحليون مسؤولية المطار.



وعلق المسؤول قائلا: "للأسف غادر الأمريكيون بدون أي تنسيق مع مسؤولي مقاطعة باجرام أو مكتب الحاكم".

وأضاف أن السلطات تمكنت من إيقاف اللصوص واعتقال بعضهم بينما فر الباقون من القاعدة.

وقبل اعتقالهم، نهب اللصوص عدة مبان. ومع ذلك، أوضح المسؤول أنه: "في الوقت الحالي، تسيطر قوات الأمن الأفغانية داخل القاعدة وخارجها".

وقد غادرت كل القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي أكبر قاعدة جوية في أفغانستان، حسبما أكد مسؤولون الجمعة، في مؤشر إلى أن الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية بات وشيكاً.



وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية تسليم قاعدة باغرام الجوية، آخر معاقل الولايات المتحدة في البلاد، للقوات الأفغانية.

وقالت الوزارة إنّ "الجيش الأمريكي لا تزال لديه سلطة حماية القوات الأفغانية".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان يسير "بالضبط وفق المسار" المقرر، فيما توسع طالبان سيطرتها على مزيد من المناطق الأفغانية.

