انت الان تتابع خبر أزمة الكهرباء والقرض الأخضر في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يقيل ويعاقب مسؤولين في وزارة الكهرباء،، ويأمر بتشكيل خلية أزمة لمواجهة نقص الطاقة.
= إحباط تفجير خط ناقل للطاقة في صلاح الدين،، والعمليات المشتركة تستخدم الطيران العسكري لمراقبة الابراج.
= لاول مرة.. النفط توقع القرض الاخضر لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة،، ودعوات لتحسين الاقتصاد الوطني.
= اربعون حالة وفاة واكثر من ستة الاف اصابة بكورونا،، والتربية تؤجل امتحانات الثالث متوسط لاسبوعين.
= لاول مرة.. النفط توقع القرض الاخضر لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة،، ودعوات لتحسين الاقتصاد الوطني.
= اربعون حالة وفاة واكثر من ستة الاف اصابة بكورونا،، والتربية تؤجل امتحانات الثالث متوسط لاسبوعين.