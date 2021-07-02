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أزمة الكهرباء والقرض الأخضر في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يقيل ويعاقب مسؤولين في وزارة الكهرباء،، ويأمر بتشكيل خلية أزمة لمواجهة نقص الطاقة.
= إحباط تفجير خط ناقل للطاقة في صلاح الدين،، والعمليات المشتركة تستخدم الطيران العسكري لمراقبة الابراج.

= لاول مرة.. النفط توقع القرض الاخضر لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة،، ودعوات لتحسين الاقتصاد الوطني.


= اربعون حالة وفاة واكثر من ستة الاف اصابة بكورونا،، والتربية تؤجل امتحانات الثالث متوسط لاسبوعين.
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MO Nasa

MO Nasa

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