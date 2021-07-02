بعد تأجيل امتحانات الثالث المتوسط.. التربية تصدر تنويهاً مهماً

وقالت التربية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "مدارس خارج العراق غير مشمولة بقرار تأجيل الامتحانات الوزارية للثالث المتوسط".

وأكدت الوزارة، "إبقاء امتحانات مدارس الخارج على موعدها يوم الاحد المقبل الموافق الرابع من تموز الحالي".



وكانت وزارة التربية، قد أصدرت في وقت سابق من اليوم بياناً جاء فيه،: "نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، قررت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة بعد اجتماعها مع الوزير عبر الانترنيت، تأجيل امتحانات الثالث المتوسط لمدة اسبوعين وسيتم خلالها اعلان المواعيد الجديدة للامتحانات".