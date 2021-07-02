انت الان تتابع خبر بعد تأجيل امتحانات الثالث المتوسط.. التربية تصدر تنويهاً مهماً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أصدرت وزارة التربية، اليوم الجمعة، تنويهاً مهماً بعد قرارها بتأجيل امتحانات طلبة الثالث المتوسط.
وقالت التربية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "مدارس خارج العراق غير مشمولة بقرار تأجيل الامتحانات الوزارية للثالث المتوسط".
وأكدت الوزارة، "إبقاء امتحانات مدارس الخارج على موعدها يوم الاحد المقبل الموافق الرابع من تموز الحالي".
وكانت وزارة التربية، قد أصدرت في وقت سابق من اليوم بياناً جاء فيه،: "نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، قررت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة بعد اجتماعها مع الوزير عبر الانترنيت، تأجيل امتحانات الثالث المتوسط لمدة اسبوعين وسيتم خلالها اعلان المواعيد الجديدة للامتحانات".
وأكدت الوزارة، "إبقاء امتحانات مدارس الخارج على موعدها يوم الاحد المقبل الموافق الرابع من تموز الحالي".
وكانت وزارة التربية، قد أصدرت في وقت سابق من اليوم بياناً جاء فيه،: "نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، قررت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة بعد اجتماعها مع الوزير عبر الانترنيت، تأجيل امتحانات الثالث المتوسط لمدة اسبوعين وسيتم خلالها اعلان المواعيد الجديدة للامتحانات".