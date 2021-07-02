وكالة الاستخبارات تحبط محاولة تفجير الخط الناقل للطاقة في صلاح الدين

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، ان وكاله الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من احباط تفجير الخط الناقل للطاقة في قضاء بيجي صلاح الدين بحزام ناسف.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "من خلال متابعه العناصر الارهابية التي تعمل تفجير خطوط الناقله للطاقة تمكنت مفارز وكاله الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إحباط عملية تفجير الخط الناقل للطاقة (١١)كي في جزيرة السلام ناحية الصينية قضاء بيجي الناقل للطاقه الكهربائية من قضاء تكريت الى عدد من القرى بحزام ناسف".



واضافت الخلية انه "تم تفكيك الحزام الناسف من قبل خبير المتفجرات".