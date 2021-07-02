انت الان تتابع خبر بابل : القبض على عدد من المطلوبين بقضايا متنوعة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الجمعة عن القاء القبض على عدد من المطلوبين بقضايا جنائية متنوعة في المحافظة.
وقالت القيادة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، انه "تمكنت مفارزها من إلقاء القبض على ٤٥ مطلوباً بقضايا جنائية ومخالفات قانونية متنوعة".
واضافت انه "تم وذلك من خلال ممارسات تضمنت فعاليات مختلفةً لقوات الأمن في معظم مناطق المحافظة بهدف متابعة تنفيذ مذكرات القبض وتعزيز حالة الاستقرار".
وأشارت القيادة الى "نقل المتهمين كافة الى مراكز التحقيق الأمنية المعنية لإكمال الإجراءات القانونية".
واضافت انه "تم وذلك من خلال ممارسات تضمنت فعاليات مختلفةً لقوات الأمن في معظم مناطق المحافظة بهدف متابعة تنفيذ مذكرات القبض وتعزيز حالة الاستقرار".
وأشارت القيادة الى "نقل المتهمين كافة الى مراكز التحقيق الأمنية المعنية لإكمال الإجراءات القانونية".