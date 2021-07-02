اخبار العالم / اخبار العراق

بابل : القبض على عدد من المطلوبين بقضايا متنوعة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بابل : القبض على عدد من المطلوبين بقضايا متنوعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الجمعة عن القاء القبض على عدد من المطلوبين بقضايا جنائية متنوعة في المحافظة.
وقالت القيادة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، انه "تمكنت مفارزها من إلقاء القبض على ٤٥ مطلوباً بقضايا جنائية ومخالفات قانونية متنوعة".

واضافت انه "تم وذلك من خلال ممارسات تضمنت فعاليات مختلفةً لقوات الأمن في معظم مناطق المحافظة بهدف متابعة تنفيذ مذكرات القبض وتعزيز حالة الاستقرار".


وأشارت القيادة الى "نقل المتهمين كافة الى مراكز التحقيق الأمنية المعنية لإكمال الإجراءات القانونية".
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا