بابل : القبض على عدد من المطلوبين بقضايا متنوعة

وقالت القيادة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، انه "تمكنت مفارزها من إلقاء القبض على ٤٥ مطلوباً بقضايا جنائية ومخالفات قانونية متنوعة".

واضافت انه "تم وذلك من خلال ممارسات تضمنت فعاليات مختلفةً لقوات الأمن في معظم مناطق المحافظة بهدف متابعة تنفيذ مذكرات القبض وتعزيز حالة الاستقرار".



وأشارت القيادة الى "نقل المتهمين كافة الى مراكز التحقيق الأمنية المعنية لإكمال الإجراءات القانونية".