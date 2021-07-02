شرطة الانبار ترد على الانباء التي تحدثت عن ترحيل احد المواطنات جبرا (صور)

وقالت المديرية في البيان الذي ورد للسومرية نيوز، انه "بناءاً على ماتم نشره لمقطع الفيديو للمواطنة (غفران عبدالسلام دلف) والتي ادعت بأنها تم ترحيلها جبراً من قضاء الفلوجة وهي تتواجد في احدى محافظاتنا الجنوبية وانه تم تلفيق دعوى كيدية ضد شقيقها (احمد عبدالسلام دلف)نود ان نوضح للمواطن الكريم مايلي:

-ان مانشرته عاري عن الصحة وبالدليل والاثبات بالصور التي تم التقاطها يوم أمس مساءاً من امام وداخل دار المواطنة المذكوره اعلاه اثناء زيارة مدير شرطة الفلوجة وضباط أخرين لدارهم وبحضور مختار المنطقة وجيران العائلة والتي تبين في هذه الصور بأنه لم يتم ترحيل وتهجير المواطنة وعائلتها جبراً ولم تغادر او تخرج العائلة إلى محافظاتنا الجنوبية وانها موجوده في دارهم في قضاء الفلوجة حي الشهداء مع والدتها وعائلتها وكما موضح بالصور".

-المواطنة المذكوره اعلاه ذكرت انها حالياً مهجرة في احدى محافظاتنا الجنوبية ومن خلال الاتصال بها تبين رقم هاتفها مغلق ولغرض الايضاح عن ما تم نشره ومن خلال تحديد مكانها تبين انها ذهبت إلى محافظة كركوك وليس إلى المحافظات الجنوبية كما ذكرت وانها ذهبت طوعاً بإرادتها ولوحدها وعادت وحالياً موجودة في دار عائلتها في قضاء الفلوجة (حي الشهداء).

-أما فيما يخص شقيقها المدعو (احمد عبدالسلام دلف) انه تم توقيفه وفق المادة (٢٨ مخدرات) وتم اطلاق سراحه بكفالة وقد حدد له موعد مرافعة في محكمة الجنح وحالياً يتواجد في قضاء الفلوجة.

وتابع البيان، "نود ان نوضح للمواطن الكريم عن بعض ماينشر من كلام ومقاطع فيديو من أجل كسب رأي وتعاطف المواطنين معهم وهذا الموضوع لايسري على الاجراءات التحقيقية والقانون وذلك لأن لكل فعل مخالف إجراءات قانونية وقد حرصنا كقيادة شرطة على الرد على مثل هكذا منشورات من أجل الايضاح للمواطن".