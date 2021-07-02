النفط تؤكد قرار توزيع الوقود على المولدات الأهلية دخل حيّز التنفيذ

وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في حديث لوكالة الانباء العراقية: إنَّ" توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بزيادة حصة الوقود لإصحاب المولدات الأهلية دخل حيز التنفيذ إبتداءً من اليوم".وأشار الى أن" واقع التجهيز سيكون 35 لتراً لكل KV بعدما كان 25 لتراً لكل KV بواقع زيادة 10 لترات "، موضحاً أن "الزيادة سوف تستمر حتى نهاية فصل الصيف خلال الأشهر المقبلة ".

وأضاف أنَّ" شركة توزيع المنتجات النفطية وجَّهت كلَّ فروعها والمنافذ النفطية بتجهيز جميع المولدات بواقع 35 لتراً لكل kv".

ووجَّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، بزيادة حصة الوقود للمولدات الأهلية.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اتخذ، اليوم الجمعة، قرارات عدة نتيجة لما تعرضت له منظومة الطاقة الكهربائية خلال الساعات الماضية، لضمان معالجة سريعة.

