هيفاء حسين توجِه رسالة مؤثرةً لوالدتها

بغداد - ياسين صفوان - أعربت الفنانة البحرينية هيفاء حسين عن اشتياقها الشديد لوالدتها، موضِّحةً أنَّها لم ترها منذ 4 أشهر، وهي الآن في أشد الاحتياج لحضنها.



ووجَّهت هيفاء رسالةً مؤثرةً لوالدتها، عبر حسابها في "انستغرام "، قائلةً: "محتاجة ومشتاقة لحضنك يا أمي.. مرت 4 أشهر من دون ما أكحل عيوني بشوفتكِ".

وأضافت: "هانت كلها كم يوم واييج وارمي نفسي في حضنج اللي دوم محتضني رغم تقصيري وعيوبي".

وسبق أن عبَّرت هيفاء حسين عن صعوبات واجهتها خلال تصويرها التوأم "جواهر" و"سلطان"، اللذين رُزقت بهما نهاية عام 2019، بعد قرابة 10 سنوات من زواجها بالمنتج والفنان الإماراتي حبيب غلوم. وشاركت هيفاء متابعيها في "انستغرام" صورةً جمعت التوأم، ومن خلال تعليقها تبين أنَّ كثرة تحركهما جعلت هناك صعوبة في التقاط صورة جيدة لهما؛ ما يجعل الصورة تخرج وكلٌّ في اتجاه معاكس.

وتعبيراً عن تلك الصعوبة، قالت هيفاء حسين، ممازحة: "طلعولي قرون"، مردفةً أنَّ أصعب شيء تصوير الأطفال في هذه السن، خاصة التوأم، مختتمةً تعليقها: "هذي آخر مرة أصورهم".

يُذكر أنَّ هيفاء حسين كانت قد كشفت - في وقتٍ سابق - عن شكل علاقتها مع زوجها، إذ أكدت أنه يشجعها- دائماً- على تعلم كل جديد، وأنَّها حالياً تتعلم الدق على الطبلة بتشجيع منه، وأنَّه عندما اكتشف شغفها بالموسيقى قدَّم لها بيانو هدية.