بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط حاويتين مخالفتين لضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر الأوسط.



الهيأة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "هيأة المنافذ الحدودية مستمرة بإجراءاتها التدقيقة والرقابية والحفاظ على صحة المواطن والمجتمع ، من هذا المنطلق ووفقاً للمعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، تمكن منفذ ميناء أُم قصر الأوسط من ضبط حاويتين داخل الحرم الجمركي تحتويان على كمامات طبية منتهية الصلاحية ودراجات نارية مستعملة، مخالفة لضوابط الاستيراد".



وأضاف أنه "تمَّت إحالة المضبوطات وفق محضر اصولي، من قبل لجنة شكَّلت أعضاءها الجهات المعنية والمختصة ــ الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".