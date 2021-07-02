انت الان تتابع خبر برلماني يتحدث عن سابقة خطيرة في الكهرباء ويدعو الكاظمي لادارة ملفها بنفسه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

دعا عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح العكيلي، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لقطع زيارته إلى أوروبا فورا والتوجه لادارة وزارة الكهرباء من موقع ادنى بنفسه، واحالة ملفها الى جهات تحقيقية وعلى اعلى مستوى.