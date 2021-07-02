انت الان تتابع خبر برلماني يتحدث عن سابقة خطيرة في الكهرباء ويدعو الكاظمي لادارة ملفها بنفسه والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد
دعا عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح العكيلي، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لقطع زيارته إلى أوروبا فورا والتوجه لادارة وزارة الكهرباء من موقع ادنى بنفسه، واحالة ملفها الى جهات تحقيقية وعلى اعلى مستوى.
وقال العكيلي في حديث للسومرية نيوز، إن "ما يحصل في وزارة الكهرباء من إطفاء كامل للمنظومة الكهربائية، هي مؤامرة كبيرة على البلد وسابقة خطيرة سوف تمتد الى باقي الوزارات المهمة ما لم يتم إيجاد حلول سريعة".
ودعا العكيلي رئيس الوزراء "لقطع زيارته الى أوروبا فورا والتوجه لادارة وزارة الكهرباء من موقع ادنى بنفسه، واحالة ملف الكهرباء فورا إلى جهات تحقيقية وعلى أعلى مستوى مشركة معها لجنة الطاقة النيابية".
ودعا العكيلي رئيس الوزراء "لقطع زيارته الى أوروبا فورا والتوجه لادارة وزارة الكهرباء من موقع ادنى بنفسه، واحالة ملف الكهرباء فورا إلى جهات تحقيقية وعلى أعلى مستوى مشركة معها لجنة الطاقة النيابية".