انت الان تتابع خبر بالفيديو: تفجير الصدر.. سيناريو يتكرر كل أربع سنوات! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقبيل الانتخابات تشتد الصراعات لتعيد بدورها التفجيرات، بحسب باعة وكسبة بينوا ان هذا السيناريو بات مألوفا كل اربع سنوات.

ويقول الأهالي هنا أن هذا التفجير لن يكون الأخير بسبب الصراع على المناصب.. في ظل دعوات بابعاد الشارع عن المناكفات التي لم يجن منها سوى الخراب والدمار.

