انت الان تتابع خبر نادي الكويت يضم لاعب تشيلسي السابق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-07-02 | 08:06
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أعلن نادي الكويت الكويتي في بيان رسمي، ضم النيجيري جون أوبي ميكيل لاعب وسط تشيلسي السابق البالغ 34 عاما، في صفقة انتقال حر.
ويمتلك ميكيل، سيرة ذاتية حافلة، بعدما تألق مع تشيلسي، كما لعب في آخر محطاته بالكرة الإنجليزية مع ستوك سيتي، إلى جانب خوض تجربة احترافية مع طرابزون سبور التركي.
وتراهن إدارة الفريق الكويتي على قدرات قائد المنتخب النيجيري السابق، لقيادة وسط "العميد" في رحلته لاستعادة لقب الدوري المحلي في الموسم المقبل.
وتراهن إدارة الفريق الكويتي على قدرات قائد المنتخب النيجيري السابق، لقيادة وسط "العميد" في رحلته لاستعادة لقب الدوري المحلي في الموسم المقبل.
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