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نادي الكويت يضم لاعب تشيلسي السابق

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-07-02 | 08:06

نادي الكويت يضم لاعب تشيلسي السابق

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أعلن نادي الكويت الكويتي في بيان رسمي، ضم النيجيري جون أوبي ميكيل لاعب وسط تشيلسي السابق البالغ 34 عاما، في صفقة انتقال حر.
ويمتلك ميكيل، سيرة ذاتية حافلة، بعدما تألق مع تشيلسي، كما لعب في آخر محطاته بالكرة الإنجليزية مع ستوك سيتي، إلى جانب خوض تجربة احترافية مع طرابزون سبور التركي.

وتراهن إدارة الفريق الكويتي على قدرات قائد المنتخب النيجيري السابق، لقيادة وسط "العميد" في رحلته لاستعادة لقب الدوري المحلي في الموسم المقبل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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