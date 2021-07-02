نادي الكويت يضم لاعب تشيلسي السابق

ويمتلك ميكيل، سيرة ذاتية حافلة، بعدما تألق مع تشيلسي، كما لعب في آخر محطاته بالكرة الإنجليزية مع ستوك سيتي، إلى جانب خوض تجربة احترافية مع طرابزون سبور التركي.

وتراهن إدارة الفريق الكويتي على قدرات قائد المنتخب النيجيري السابق، لقيادة وسط "العميد" في رحلته لاستعادة لقب الدوري المحلي في الموسم المقبل.

