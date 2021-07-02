رغم انخفاض الاسعار.. النفط عند اعلى مستوياته منذ 2018

و تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات إلى 75.13 دولارًا للبرميل ، بعد أن قفزت 2.4 بالمئة يوم الخميس لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2018.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات إلى 75.77 دولارًا للبرميل ، بعد ارتفاعها 1.6٪ يوم الخميس.



وحقق كلا العقدين القياسيين مكاسب قوية يوم الخميس بفعل خطة مدعومة من السعودية وروسيا لمنظمة أوبك + وحلفائها ، والتي كانت أكثر حذرا مما توقعه المستثمرون. كان الاقتراح أن تضيف مجموعة المنتجين 400 ألف برميل يوميًا شهريًا من أغسطس حتى ديسمبر 2021. اقرأ المزيد

لكن الأسعار تراجعت بعد أن قوبلت الخطة بمقاومة من الإمارات وأجلت أوبك + الاجتماع الوزاري إلى الجمعة.

وقال المحللون الاستراتيجيون لسلع ING في مذكرة: "قد يعني الفشل في التوصل إلى اتفاق أن المجموعة تواصل مستويات الإنتاج الحالية ، مما يعني أن السوق يتقلص بشكل أسرع".



وقال آي إن جي إنه إذا تم تمديد القيود الحالية ، فقد يكون بعض منتجي أوبك + أقل استعدادًا للالتزام بحصصهم ، مما قد يؤدي إلى زيادة العرض.