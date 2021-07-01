الزوراء يتغلب على السماوة في ممتاز الكرة

تمكن فريق الزوراء ، اليوم الخميس، من التغلب على مستضيفه السماوة في الجولة 34 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي الزوراء اللاعب محمد صالح بينما سجل للسماوة اللاعب علي سعد. وفي مباراة اخرى ضمن نفس الجولة ، فاز فريق الكرخ بصعوبة على الكهرباء بهدف وحيد، في المواجهة التي استضافها ملعب الساحر احمد راضي بالعاصمة بغداد.

