صندوق الاسكان: إطلاق الوجبة الثانية من القروض قريب و هذه شروطها

وقال مدير عام الصندوق ضياء موجد في حديث لوكالة الانباء العراقية: تعقيباً على قرار الصندوق في تأجيل التقديم على القروض في تصريح "الوجبة الثانية من القروض ستنطلق قريبا"، إن اطلاقها متوقف على توقيع العقد".وأضاف، أن "القروض تتضمن ضوابط وشروطا محددة بموجب القانون او بموجب تعليمات البنك المركزي ومنها أن يمتلك صاحب القرض قطعة ارض بصورة مستقلة تكون مساحتها 100 متر أو تقل وتغطي قيمتها قيمة القرض إضافة الى أن يأتي باجازة بناء وهذه محكومة بقانون البلديات العامة إضافة الى كفيل ويستطيع صاحب القرض أن يكفل نفسه إضافة الى خارطة البناء وهذه اهم الشروط".

وأشار إلى أن "القروض محددة بالتخصيصات التي تعتمد على مبادرة البنك المركزي وهذه المبالغ حددت حسب نسبة السكان وخط الفقر لكل محافظة في العراق"، لافتا الى أن "البنك المركزي خصص في المبادرة الأولى 875 مليار دينار والثانية 875 مليار دينار".

