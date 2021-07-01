موقع 'TikTok' يعلن عن خبر سار لمستخدميه

وتبعا للمعلومات التي نشرت على الصفحات التابعة لـ TikTok على الإنترنت "فإن مستخدمي التطبيق سيكونون قادرين على توثيق وتحميل فيديوهات على التطبيق مدتها 3 دقائق بدلا من 60 ثانية كما هو الأمر حاليا".

وجاء في رسالة نشرتها المواقع التابعة لـ TikTok "خلال الأسابيع القليلة القادمة سنوفر لجميع المستخدمين حول العالم إمكانية إنشاء مقاطع فيديو بمدة أطول عبر التطبيق، وسنمنح مستخدمينا حرية أكبر في تصوير الفيديوهات وتحميلها وتحريرها، وستصل مدة الفيديوهات التي ينشؤها المستخدمون إلى ثلاث دقائق".



وكان TikTok قد اختبر ميزة إنشاء الفيديوهات لمدة 3 دقائق عند عدد محدد من المستخدمين عبر تجربة "التنسيق الموسع" ، ويبدو أن الميزة لاقت نجاحا لذا تقرر طرحها لجميع المستخدمين.

وتجدر الإشارة إلى أن TikTok كان قد أضاف العديد من الميزات الجديدة مؤخرا لإرضاء المستخدمين، منها ميزة Jumps تمكن المستخدمين من تضمين تطبيقات صغيرة في فيديوهاتهم.

