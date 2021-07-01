الاتحادية تقبض على متهمين بالإرهاب وتنفذ عمليات تفتيش بسامراء

وقالت القيادة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان "قوة من اللواء الثالث عشر الفرقة الرابعة شرطة اتحادية بالاشتراك مع شعبة استخبارات اللواء ومفرزة من مكافحة إرهاب سامراء، تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق أحكام المادة "4 إرهاب" في ناحية دجلة بمدينة سامراء".واضافت ان "العملية جاءت بناءً على مذكرات قبض بحقهما لارتكابهما اعمال ارهابية، وتم تسليمهما إلى جهة الطلب اصولياً".

واشارت القيادة الى ان "قوة بإمرة قائد الفرقة الرابعة شرطة اتحادية من اللواء الثالث عمليات الفرقة وبالاشتراك مع شعبة استخبارات اللواء، نفذت واجب تفتيش في "منطقة طويبة" ، بعملية امنية لملاحقة بقايا فلول العصابات الإرهابية وفرض هيبة الدولة والقانون وتأمين تلك المناطق النائية ضمن قاطع المسؤولية".

