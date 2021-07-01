انت الان تتابع خبر بالأرقام.. حصيلة جديدة لمصابي كورونا ومتلقي اللقاح عالمياً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم عتبة 182.2 مليون وذلك بحسب اخر الإحصائيات العالمية الصادرة اليوم الخميس.
وأظهرت أحدث بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 182 مليونا و 205 آلاف حالة.
وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و 59 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا.
كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 947 ألف حالة.
وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و 59 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا.