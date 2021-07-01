بلديات بغداد: ننتظر تعليمات توزيع الاراضي الذي اطلقه الكاظمي مؤخرا

واصدرت بلديات محافظة بغداد بيانا تلقت الخليج 365 نسخة منه، جاء فيه إن "المديرية لم تصدر اي توضيح بهذا الخصوص، حيث نعمل بضمن الالية المتبعة وبصدد استكمال الإجراءات الكاملة للمباشرة بالتوزيع".

واضاف ان "بلديات محافظة بغداد بانتظار تعليمات رئيس مجلس الوزراء حول مشروع توزيع الاراضي الذي اطلقه مؤخرا".



ودعت المديرية "جميع وسائل الإعلام بنقل الحقيقة واستقاء المعلومات من مصادرها"، مبينة أنها "ستقاضي اي جهة اعلامية ستصدر بيانات او تنقل معلومات عنها غير دقيقة ومنافية للحقيقة".