مجلس النواب يؤجل التصويت على مشروع قانون جرائم المعلوماتية

وافادت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان المجلس انهي تقرير ومناقشة مشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق".

واضافت "كما انهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول لتعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متـن الطائرات".



ولفتت الدائرة في بيانها الى "انهاء القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية".