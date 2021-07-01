انت الان تتابع خبر بالفيديو: عشرات النواب يطالبون بموعدٍ لاستضافة الكاظمي لمناقشة ملفي السيادة والانتخابات... فهل يتحقق؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - طلب الاستضافة يراه بعض النواب ضروريا جدا في الوقت الراهن لاسيما وأن البلاد مقبلة على استحقاق انتخابي فضلا عن تكرار الانتهاكات التي تحتاج إلى موقف وتوضيح من قبل القائد العام للقوات المسلحة.

ملف الاستضافات داخل مبنى البرلمان اضحى من الصعب جدا أن يتحقق في ظل أزمة توافقات لطالما عطلت العديد من مساعي بعض النواب على الرغم من التواقيع البرلمانية التي تكفي للاستضافة وحتى الاستجواب.

