بالفيديو: 101 عام على انطلاق ثورة العشرين الخالدة... ولا يزال العراقيون يتغنون ببطولات اجدادهم

بغداد - ياسين صفوان - بعد مرور اكثر من قرن على اندلاعها، ثورة العشرين في ذكراها الواحدة بعد المئة. اسم لطالما تغنى به العراقيون شيبا وشبابا، نساء واطفالا، يذكرهم ببطولات اجدادهم التي سطروها في مقارعة المحتل .

الشرارة الاولى لانطلاق الثورة كانت من قضاء الرميثة في محافظة المثنى وبالتحديد من عشيرة الظوالم عندما اقدمت القوات البريطانية على سجن شيخها شعلان أبو الجون في مدينة السماوة جنوبي البلاد والاستعداد لإرساله عبر القطار إلى محافظة الديوانية. لكن عشيرة الظوالم هاجمت السراي الحكومي وحررت الشيخ من السجن في ثلاثين من شهر حزيران من العام ألف وتسعمئة وعشرين. وبعد ايام معدودة تحولت الى ثورة شعبية عارمة شارك فيها جميع اطياف الشعب من شماله الى جنوبه باستثناء من ارتبطت مصالحهم بالاستعمار وقدموا مصالحهم الشخصية على مصلحة الشعب والوطن.

على الرغم من التفاوت الكبير في العدة والعدد بين الجيش البريطاني وما يمتلكه من طائرات ودبابات واسلحة حديثة. وبين اسلحة الثوار البدائية التي هي عبارة عن اسلحة شخصية بسيطة كانت جزءا من الموروث الشعبي لديهم والمتمثلة بالمكوار وهو عبارة عن عصا غليظة تستخدم للقتال ويوضع عند أحد أطرافها مادة القير لتكون صلبة وقوية. انتهت الثورة بخضوع الانكليز لارادة الشعب فكانت النتائج تأسيس الدولة العراقية بنظام حكم ملكي بقيادة الملك فيصل الاول.



وتعد ثورة العشرين اول ثورة في الشرق الاوسط. ودخلت في الأدب والشعر لتصبح درسا للحركات والثورات الاحتجاجية التي حصلت فيما بعد وتغنى بها الشعراء والأدباء وخلدوها بأبيات كثيرة من الشعر، حتى أن الثورة مع انطلاقها كان قد رافقتها أشهر الاهازيج وهي "الطوب أحسن لو مكواري"، حل فرض الخامس كوموله.