الصناعة تؤهّل 16 مصنعاً متوقفاً

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة مرتضى الصافي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته الخليج 365، إنَّ "الوزارة، ومنذ بداية تشكيل الحكومة تبنّت مشروعاً وطنياً وخطة طموحة من ثلاث مراحل (قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى)، بهدف إعادة تأهيل وتشغيل المصانع المتوقفة والتابعة للوزارة في عموم المحافظات والتي يبلغ عددها 83 معملاً قيِّمت حسب حجم الأضرار التي تعرَّضت لها ونسبة التأهيل التي تحتاجها".وبين أنّه "تمَّ بدء العمل بتنفيذ الخطة الأولى قصيرة المدى منذ أكثر من عام لإعادة تأهيل المعامل والخطوط من خلال الإمكانيات المتاحة للشركات الرابحة والإمكانيات الذاتية للوزارة".

وأضاف الصافي أنَّ "الوزارة أخذت على عاتقها تأهيل هذه المصانع البسيطة واستطاعت أنْ تنفذ الخطة قصيرة المدى بإمكانياتها الذاتية والتي تكوَّنت من 16 معملاً ومصنعاً منها (الإسفلت والطابوق والاوكسجين والصناعات الغذائية) وهناك خطوط قيد التأهيل فضلا عن معامل معلنة للاستثمار".



وأكد أنَّ "الوزارة ماضية بتنفيذ المرحلة الثانية متوسطة المدى، وهناك تعاقب للعمل بين الخطط لتأهيل جميع المعامل، فضلاً عن أنَّ الوزارة ساعية لافتتاح معامل جديدة تضاف إلى هذه المعامل والمصانع، ما يمكّن من توفير العملة الصعبة وتشغيل الأيدي العاملة من الخريجين والعاطلين عن العمل"، مبيناً أنَّ "هناك مصانع في المجالات الميكانيكية والغذائية والهندسية والكثير منها سيُفتح للمشاركة مع القطاع الخاص وتوأمة العمل بين القطاعين"، لافتاً إلى أنَّ "الوزارة باشرت الخطة المتوسطة".