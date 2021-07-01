انت الان تتابع خبر هل سينقطع الانترنت خلال الامتحانات الوزارية والجامعات؟ الوزارة تجيب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الاتصالات عدم نيّتها قطع خدمة الإنترنت خلال مدَّة الامتحانات الوزارية والجامعات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة رعد المشهداني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته الخليج 365، إنَّ "الوزارة وجَّهت بزيادة سعات خدمة الإنترنت المجهزة إلى الشركات المتعاقدة، دعماً لمنصات التعليم الإلكترونية الخاصة بوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي".
وأضاف أنَّ "الوزارة كانت قد رفعت سعات الإنترنت منذ الـ 11 من شهر أيار الماضي، وسيستمرّ الرفع أثناء وبعد الامتحانات من خلال الشركات المتعاقدة التي تسوِّق الخدمة للمجهزين".
واشار المشهداني الى أنَّ "دعم الوزارة للإنترنت سيكون أكبر كون امتحانات بعض الطلبة ستُجرى عبر المنصات الإلكترونية".
وأضاف أنَّ "الوزارة كانت قد رفعت سعات الإنترنت منذ الـ 11 من شهر أيار الماضي، وسيستمرّ الرفع أثناء وبعد الامتحانات من خلال الشركات المتعاقدة التي تسوِّق الخدمة للمجهزين".
واشار المشهداني الى أنَّ "دعم الوزارة للإنترنت سيكون أكبر كون امتحانات بعض الطلبة ستُجرى عبر المنصات الإلكترونية".