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الزراعة تخاطب البرلمان: الخفاجي مصاب بكورونا ولا يمكنه الحضور غداً

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الزراعة، الاربعاء، عن إصابة وزيرها محمد كريم الخفاجي بفايروس ، مؤكدة عدم استطاعته الحضور لجلسة يوم غد.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه، امس الثلاثاء، انتقاداً شديداً لوزير الزراعة بعد الحديث عن تهديده بـ"كسر رجل" نائبة، داعياً الى "المضي بالاجراءات القانونية الخميس المقبل باستضافة الوزير او تقديم سؤال شفهي من هي النائبة التي اشار لها في الاعلام".

 

وأدناه نص وثيقة صادرة من وزارة الزراعة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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