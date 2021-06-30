الزراعة تخاطب البرلمان: الخفاجي مصاب بكورونا ولا يمكنه الحضور غداً

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه، امس الثلاثاء، انتقاداً شديداً لوزير الزراعة بعد الحديث عن تهديده بـ"كسر رجل" نائبة، داعياً الى "المضي بالاجراءات القانونية الخميس المقبل باستضافة الوزير او تقديم سؤال شفهي من هي النائبة التي اشار لها في الاعلام".

وأدناه نص وثيقة صادرة من وزارة الزراعة.