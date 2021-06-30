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انت الان تتابع خبر الزراعة تخاطب البرلمان: الخفاجي مصاب بكورونا ولا يمكنه الحضور غداً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الزراعة، الاربعاء، عن إصابة وزيرها محمد كريم الخفاجي بفايروس كورونا، مؤكدة عدم استطاعته الحضور لجلسة يوم غد.
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه، امس الثلاثاء، انتقاداً شديداً لوزير الزراعة بعد الحديث عن تهديده بـ"كسر رجل" نائبة، داعياً الى "المضي بالاجراءات القانونية الخميس المقبل باستضافة الوزير او تقديم سؤال شفهي من هي النائبة التي اشار لها في الاعلام".
وأدناه نص وثيقة صادرة من وزارة الزراعة.