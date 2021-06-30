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تسجيل أكثر من 350 ألف وفاة بكورونا في هذه الدولة

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بغداد - ياسين صفوان - أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل 351376 حالة وفاة مرتبطة بفيروس منذ بداية الوباء وحتى 23 مايو.
وبحسب البيانات فإن إجمالي حالات الوفاة بكورونا يبلغ 232803، أما إجمالي حالات الإصابة بالفيروس فبلغ 2513164.

وفي الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة في البلاد أكبر بنسبة 60%.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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