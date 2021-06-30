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ثورة العشرين وأزمة الكهرباء في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = قيظ الصيف يعطل الدوام الرسمي في بغداد والمحافظات،، وغضب شعبي بسبب غياب الكهرباء.
= المفوضية تنفي حرمانها اي شريحة من المشاركة بالانتخابات.. وحراك لاستضافة الكاظمي بشأن اجراءات الاقتراع..

= في ذكرى ثورة العشرين.. الحلبوسي يدعو لإيجاد صيغة حضارية تؤسس دولة يحترمها الجميع .

= معدل اصابات يعاود الارتفاع.. والعدل تعيد فتح الزيارات للسجناء بعد تطعيم جميع النزلاء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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