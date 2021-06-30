انت الان تتابع خبر ثورة العشرين وأزمة الكهرباء في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = قيظ الصيف يعطل الدوام الرسمي في بغداد والمحافظات،، وغضب شعبي بسبب غياب الكهرباء.
= المفوضية تنفي حرمانها اي شريحة من المشاركة بالانتخابات.. وحراك لاستضافة الكاظمي بشأن اجراءات الاقتراع..
= معدل اصابات كورونا يعاود الارتفاع.. والعدل تعيد فتح الزيارات للسجناء بعد تطعيم جميع النزلاء.
= في ذكرى ثورة العشرين.. الحلبوسي يدعو لإيجاد صيغة حضارية تؤسس دولة يحترمها الجميع .
= معدل اصابات كورونا يعاود الارتفاع.. والعدل تعيد فتح الزيارات للسجناء بعد تطعيم جميع النزلاء.