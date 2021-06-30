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تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد (وثيقة)

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد.

وبحسب وثيقة، وردت إلى الخليج 365، جاء فيها: "نظرًا لارتفاع درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية أو أكثر واستنادا إلى تقرير الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس في بغداد، و تخويل المحافظين صلاحيات تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في المحافظات التي تصل فيها درجات الحرار إلى 50 أو أكثر باستثناء الدوائر الصحية والأمنية والخدمية كافة من الفقرتين السابقتين".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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