تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد (وثيقة)

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد.

وبحسب وثيقة، وردت إلى الخليج 365، جاء فيها: "نظرًا لارتفاع درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية أو أكثر واستنادا إلى تقرير الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس في بغداد، و تخويل المحافظين صلاحيات تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في المحافظات التي تصل فيها درجات الحرار إلى 50 أو أكثر باستثناء الدوائر الصحية والأمنية والخدمية كافة من الفقرتين السابقتين".