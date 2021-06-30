غداً.. قرعة التصفيات النهائية المؤهلة للمونديال بمشاركة العراق

يجري يوم غداً الخميس، سحب قرعة الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، حيث تتعرف المنتخبات الـ12 المتأهلة على منافسيها في المجموعتين الأولى والثانية.

ويجري سحب القرعة عند الساعة 3:30 عصراً بالتوقيت المحلي لماليزيا "العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت بغداد"، حيث سيتم بثها عبر الانترنت. يذكر ان العراق تأهل كافضل ثاني على مجموعته التي ضمت كل من ايران متصدر المجموعة والبحرين و هونغ كونغ وكمبوديا.

