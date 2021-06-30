مرجع ديني: مسيرة الثورة في العراق ستستمر حتى تحقق أهدافها

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بغداد - ياسين صفوان - أكد المرجع الديني، الشيخ جواد الخالصي، اليوم الأربعاء، أن ثورة العشرين ستبقى خالدة في نفوس المخلصين وستستمر مسيرة الجهاد والثورة في العراق حتى تحقق كامل أهدافها.
وقال الخالصي في تغريدة له عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، إنه "ستبقى ذكرى ثورة العشرين خالدة في نفوس المخلصين، ولو عدّها العملاء والخانعون خطأً؛ لان العبيد لا يستسيغون الحرية، والجبناء لا يفهمون معاني الشجاعة والبطولة".
وأضاف، "ستستمر مسيرة الجهاد والمقاومة والثورة في العراق حتى تحقق كامل أهدافها في الحرية والاستقلال تحت راية الإسلام العظيم".
وأضاف، "ستستمر مسيرة الجهاد والمقاومة والثورة في العراق حتى تحقق كامل أهدافها في الحرية والاستقلال تحت راية الإسلام العظيم".