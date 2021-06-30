انت الان تتابع خبر مرجع ديني: مسيرة الثورة في العراق ستستمر حتى تحقق أهدافها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد المرجع الديني، الشيخ جواد الخالصي، اليوم الأربعاء، أن ثورة العشرين ستبقى خالدة في نفوس المخلصين وستستمر مسيرة الجهاد والثورة في العراق حتى تحقق كامل أهدافها.