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انت الان تتابع خبر محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليوم غد (وثيقة) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت محافظة ميسان، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمية ليوم غد في المحافظة.
وقالت المحافظة، بحسب وثيقة وردت إلى الخليج 365، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة كافة ليوم غداً الخميس المصادف ٢٠٢١/٧/١ ".
وأضافت، أنه "تقرر تقليص ساعات العمل لغاية الساعة (الواحدة ظهراً) ابتداءً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٧/٤ ولغاية يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٧/٨".
أدناه الوثيقة:
وأضافت، أنه "تقرر تقليص ساعات العمل لغاية الساعة (الواحدة ظهراً) ابتداءً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٧/٤ ولغاية يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٧/٨".
أدناه الوثيقة: