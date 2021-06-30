محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليوم غد (وثيقة)

وقالت المحافظة، بحسب وثيقة وردت إلى الخليج 365، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة كافة ليوم غداً الخميس المصادف ٢٠٢١/٧/١ ".

وأضافت، أنه "تقرر تقليص ساعات العمل لغاية الساعة (الواحدة ظهراً) ابتداءً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٧/٤ ولغاية يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٧/٨".



أدناه الوثيقة: