انت الان تتابع خبر الاقامة تعلن عن تسفير اجانب مخالفين لشروط الاقامة خلال شهر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شؤون الإقامة في بغداد، اليوم الاربعاء، عن تسفير ٧٩٣ شخصا من مختلف الجنسيات لمخالفتهم شروط قانون إقامة الأجانب العراقي.