انت الان تتابع خبر الاقامة تعلن عن تسفير اجانب مخالفين لشروط الاقامة خلال شهر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شؤون الإقامة في بغداد، اليوم الاربعاء، عن تسفير ٧٩٣ شخصا من مختلف الجنسيات لمخالفتهم شروط قانون إقامة الأجانب العراقي.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "ملاكاتها قامت بتسفير وإبعاد ٧٩٣ شخصا من مختلف الجنسيات خارج الأراضي العراقية لمخالفتهم شروط قانون إقامة الأجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧".
واضافت ان " هذا العدد من المخالفين تم تسفيرهم خلال الفترة من "٢٠٢١/٦/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠".