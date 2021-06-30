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الاقامة تعلن عن تسفير اجانب مخالفين لشروط الاقامة خلال شهر

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شؤون الإقامة في بغداد، اليوم الاربعاء، عن تسفير ٧٩٣ شخصا من مختلف الجنسيات لمخالفتهم شروط قانون إقامة الأجانب العراقي.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "ملاكاتها قامت بتسفير وإبعاد ٧٩٣ شخصا من مختلف الجنسيات خارج الأراضي العراقية لمخالفتهم شروط قانون إقامة الأجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧".

واضافت ان " هذا العدد من المخالفين تم تسفيرهم خلال الفترة من "٢٠٢١/٦/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠".


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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