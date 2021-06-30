لبنان.. محتجون يعترضون طريق الجيش والاخير يرد باطلاق النار

ويأتي ذلك بعد أن انتشر الجيش في طرابلس إثر إطلاق مسلحين للرصاص في الهواء في محلة التل بطرابلس، وطلبوا من أصحاب المحال التجارية والصيرفة الإقفال احتجاجا على الأوضاع المعيشية.

وساهم انهيار الليرة اللبنانية وزيادة التضخم وارتفاع البطالة في مضاعفة مصاعب لبنان الذي يعاني أزمة مالية قاسية منذ تشرين الأول الماضي، وتفاقمت المصاعب الاقتصادية بإغلاق الأعمال وتوقف الأنشطة العامة سعياً للحد من انتشار فيروس كورونا.



وبرزت الأزمة القائمة منذ فترة طويلة إلى السطح في العام الماضي عندما تباطأ تدفق رأس المال إلى لبنان واندلعت الاحتجاجات على نخبته السياسية، مما أجج معدلات التضخم في بلد يعتمد بشدة على الواردات.