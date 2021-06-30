انت الان تتابع خبر كادت أن تحدث كارثة.. إخماد حريق عجلة محملة باسطوانات غاز (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، السيطرة على حادث حريق اندلع في عجلة محملة بـ50 اسطوانة غاز، في محافظة واسط.
وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "فرقها سيطرت على على حادث حريق نشب بعجلة نوع كيا حمل محملة باسطوانات الغاز في الحي العسكري منطقة الزهراء بمدينة الكوت".
وأضافت، أنه "تم ابعاد خطر النيران عن اسطوانات الغاز والبالغ عددها 50 اسطوانة مملوءة كادت ان تنفجر لولا تدخل فرق الدفاع المدني التي تمكنت من انهاء الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".
وأضافت، أنه "تم ابعاد خطر النيران عن اسطوانات الغاز والبالغ عددها 50 اسطوانة مملوءة كادت ان تنفجر لولا تدخل فرق الدفاع المدني التي تمكنت من انهاء الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".