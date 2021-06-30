كادت أن تحدث كارثة.. إخماد حريق عجلة محملة باسطوانات غاز (صور)

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "فرقها سيطرت على على حادث حريق نشب بعجلة نوع كيا حمل محملة باسطوانات الغاز في الحي العسكري منطقة الزهراء بمدينة الكوت".

وأضافت، أنه "تم ابعاد خطر النيران عن اسطوانات الغاز والبالغ عددها 50 اسطوانة مملوءة كادت ان تنفجر لولا تدخل فرق الدفاع المدني التي تمكنت من انهاء الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

