انت الان تتابع خبر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يتخذ قرارا فريدا بشأن نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر "موقع Le360" المغربي، أن "مسؤولي "كاف"، قرروا إلغاء الأشواط الإضافية في مباراة الأهلي وكايزر تشيفز، في حال انتهاء الوقت الأصلي من اللقاء، بالتعادل بين الفريقين، والذهاب إلى ركلات الجزاء مباشرة".ونص "كاف" في لائحة بطولة دوري أبطال إفريقيا (البند 28 من المادة الثالثة)، على أن "النهائي يُقام من مباراة واحدة في بلد يحددها الكاف وتُلعب المباراة على شوطين، مدة كل منهما 45 دقيقة، وإذا انتهى بالتعادل السلبي يحتكم الفريقان لركلات الترجيح بشكل مباشر".

يذكر أن مباراة الأهلي وكايزر تشيفز، ستقام يوم السابع عشر من يوليو/ تموز المقبل، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، رفض مقترح تقديم موعد إقامة مباراة النهائي.



ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر مطلع قوله، إن النادي المصري أُخبر بأن "الكاف" لن يوافق على تغيير موعد المباراة النهائية ويعتزم إقامتها في موعدها دون تقديم أو تأجيل.

يأتي ذلك بعدما رجحت تقارير إعلامية وآراء محللين، أن يقدم "الكاف" على تغيير موعد المباراة، لتلعب يوم 14 أو 15 من الشهر القادم، من أجل السماح للاعبي الأهلي باللحاق بمنتخب بلادهم المشارك في أولمبياد طوكيو، نظرا لنظام الفقاعة الذي لا يسمح بانضمام أي شخص إلى البطولة بعد يوم 16 يوليو.

وأوضح المصدر، أن الاتجاه الأقرب حاليا لأنهاء أزمة المنتخب الأولمبي مع الأهلي هي اختيار ثلاثة لاعبين فقط من الأهلي للتواجد في المنافسات. يضم منتخب مصر الأولمبي 6 لاعبين من الأهلي، هم ناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق ومصطفى شوبير وطاهر محمد طاهر.