انت الان تتابع خبر عجوز تسقط على قضبان قطار.. فيديو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي إحدى محطات القطارات في الصين، يرصد مقطع فيديو سقوط سيدة عجوز على قضبان إحدى القطارات وتعرضها للإغماء، بينما يقف الركاب على الرصيف في حيرة من أمرهم.

لكن أحد الركاب الذين ينتظرون القطار، قرر أن يقوم بعمل بطولي ليترك حقائبه على الرصيف ويقفز على قضبان القطار لإنقاذ السيدة العجوز بمساعدة شخص آخر يبدو أنه من العاملين داخل المحطة.



ويظهر الفيديو الذي نشرته صفحة "بيوتيفل تشاينا" تفاصيل الحادث، الذي لم ينتج عنه ضحايا بسبب إقدام هذا الشاب على ما قام به من عمل بطولي.