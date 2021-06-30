النزاهة تضبط أضابير عقارية مسروقة بقيمة مليار دينار في كربلاء

الدائرة أفادت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء تمكَّن من ضبط مسؤول الأضابير في الشعبة الثانية لمديريَّة التسجيل العقاري الثانية في كربلاء ومُتَّهمٍ آخر؛ لقيامهما بإخراج وسرقة (16) إضبارةً عقاريَّةً من المُديريَّة تعود ملكيَّتها إلى مُديريَّة بلديَّة كربلاء، مُبيّنةً أنَّه تمَّ ضبط المُتَّهمين وبحوزتهما الأضابير التي تصل أقيام عقاراتها إلى أكثر من (1,000,000,000) مليار دينارٍ.واضاف البيان انه "وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، قام الفريق الذي انتقل إلى دائرة التنفيذ المُباشر في المُحافظة بضبط أصل كتاب جامعة كربلاء – كليَّة الهندسة مع أصل تقرير فحص الخرسانة الاسفلتيَّة لمشروع تبليط الشارع الرئيس لحيَّي الصمود والتحدِّي، علماً أن قيمة المشروع تبلغ ( 1,480,000,000) مليار دينار"ٍ.

وتابع ان "فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء تمكَّن في عمليَّةٍ ثالثةٍ من ضبط أصل معاملة قرضٍ في المصرف الصناعيِّ – فرع كربلاء مُنِحَ إلى أحد المُقترضين؛ استناداً إلى تقرير كفاءةٍ وهميٍّ".



وأكَّدت الدائرة "تنظيم محاضر ضبطٍ في العمليَّات، التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين في القضيَّة الأولى علي السيّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في كربلاء الذي قرَّر توقيفهما؛ استناداً لأحكام المادة (264/1) من قانون العقوبات".