نائب: استقالة وزير الكهرباء في الوقت الحالي عقدت المشكلة بدل حلها

بغداد - ياسين صفوان - اكد عضو مجلس النواب عن تحالف تقدم رعد الدهلكي، اليوم الاربعاء، ان استقالة وزير الكهرباء لم تحل المشكلة بل على العكس زادتها تعقيدا في هذا الوقت الحرج، مشيرا الى اهمية التصدي للأزمة وايجاد حلول لها بشكل تكاملي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بدل تصدير المشكلة يمينا وشمالا.

وقال الدهلكي في بيان ورد لـ الخليج 365، اننا "في الوقت الذي نثني فيه على خطوة وزير الكهرباء وشجاعته بتقديم الاستقالة في وقت وجدنا هذه الثقافة شبه منعدمة بالعملية السياسية، ورغم درايتنا الكاملة بخبرة وكفاءة ومهنية الوزير ضمن مجال عمله خلال سنين تدرجه الوظيفي والتخصصي وعدم الانجرار خلف الأجندات الضيقة، فاننا نعتقد ان تلك الخطوة عقدت المشكلة بدل حلها"، متسائلا "هل ان الشخصية التي ستستلم مكانه في هذا الوقت الحرج ودرجات الحرارة المرتفعة والاستهداف الممنهج لمحطات وأبراج توليد الطاقة وتراكمات السنين السابقة ومليارات الدولارات التي أهدرت دون نتائج تمتلك عصا موسى لحل كل هذه المشاكل؟".



واضاف الدهلكي، ان "ازمة الكهرباء كبيرة وخطيرة وهنالك اجندات ومافيات فساد ومصالح دول لا تريد للعراق الخروج من بودقة الحاجة لهم للتحكم بالقرار الداخلي وهي مستفيدة من بقاء وضع الكهرباء هكذا لغايات اقتصادية وسياسية على حد سواء، والاستهداف الممنهج لابراج نقل الطاقة هي خير دليل على تلك الاجندات، بالتالي فكان الاجدر حضور وزير الكهرباء الى قبة البرلمان ومناقشة كل هذه الملفات بجلسة علنية وان يطرح كل ما لديه وكل ما يتعرض له بشكل علني امام الراي العام وسنكون ملزمين حينها بتوفير كل ما تحتاجه الوزارة لتخفيف الازمة على الاقل في هذه المرحلة".



واكد ان "مجلس النواب والقوى الوطنية ورئيس الحكومة مطالبين بموقف واضح وتشكيل خلية ازمة مشتركة لمعالجة مشكلة الكهرباء امنيا واقتصاديا وسياسيا وعدم الهروب منها من خلال تقديم بعض الشخصيات ومنهم وزير الكهرباء قرابين لاسكات الجماهير الناقمة من وضع الكهرباء وامتصاص غضبهم ليومين او ثلاث دون حلول حقيقية".

