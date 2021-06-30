الحكومة توافق على تقديم منح مالية للأفلام السينمائية

وخلال جلسته المنعقدة يوم امس الثلاثاء، اعلن مجلس الوزراء موافقته على استثناء شراء حقوق الطبع (Copy Right)، والتعاقد للمؤلفات الأجنبية لترجمتها للغات الوطنية وإنتاج الأعمال السينمائية والمسرحية والفنون الشعبية من أساليب التعاقد المبينة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2021، وتبسيط إجراءات شراء حقوق الملكية الفكرية للمؤلفات الاجنبية باعتماد المراسلات الألكترونية لامتلاكها، كما هو معمول به في الوطن العربي ودول العالم.كما وافق على تقديم المنح المالية للافلام السينمائية من الميزانية المتوفرة في وزارة الثقافة للانتاج المشترك للأفلام الآتية:أ- رجل الخشبب - ميسي بغدادجـ - الامتحاند- أوروباهـ - الجنائن المعلقة

ووافق المجلس ايضا على تقاضي موظفي وزارة الثقافة أجوراً لقاء أعمالهم في الترجمة أو الانتاج السينمائي والمسرحي والفنون الشعبية من ضمن الموازنة والابواب المخصصة، على أن تتحقق الشروط المذكورة في المادة (53) من قانون الخدمة المدنية (24 لسنة 1960) المعدل.

