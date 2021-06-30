انت الان تتابع خبر وفيات كورونا تلامس الـ4 ملايين عالميا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أظهرت آخر إحصاءات وبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الأربعاء، أن إجمالي وفيات فيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 3 ملايين و937 ألف شخص، فيما تم تسجيل نحو 182 مليون إصابة حتى الآن.